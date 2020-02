Moeizame ochtendspits door storm Ciara: “Sta wat vroeger op, kans groot dat er vertragingen zijn”

Het hoogtepunt van storm Ciara wordt pas vanavond rond 22 uur verwacht, toch zal er morgen mogelijk nog hinder zijn. Ook voor maandagochtend wordt regenachtig weer met veel wind voorspeld. De code oranje schaalt het KMI morgenochtend bij naar code geel. “Sta wat vroeger op, want de kans dat je wat langer over de weg naar je werk doet is groot”, klinkt het bij het Vlaams Verkeerscentrum.