Onze woningen zijn niet altijd bestand tegen stormweer. Een omgevallen boom, water in de woonkamer, weggevlogen dakpannen, een ingestorte schoorsteen, … Wij zochten uit wat je moet doen bij stormschade.

Er zijn twee soorten schade. Dringende en niet-dringende. Het eerste houdt in dat er gevaar of meer schade dreigt als er niet meteen herstellingen worden uitgevoerd. Een gat in je dak door een omgewaaide ...