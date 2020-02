Demir plant overleg over omstreden bomenkap in Schulensbroek

Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) wil alle partijen rond de tafel krijgen over het Life Delta Project in het Schulensbroek. Om het leefgebied van bedreigde diersoorten te herstellen moeten duizenden bomen sneuvelen, wat op protest van buurtbewoners botste.

Voor de opwaardering van het Schulensbroek in Lummen en Herk-de-Stad en het Webbekomsbroek in Diest werd 6,3 miljoen euro vrijgemaakt. Doel is om de natuur in zijn oorsprong te herstellen, maar daarvoor ...