Storm Ciara wint meer en meer aan kracht in Limburg. “Inmiddels zitten we tegen windkracht 8 aan, met rukwinden in de buurt van 90 km/u en uitschieters tot 100 km/u”, zegt HBvL-weerman Ruben Weytjens.

Storm Ciara komt stilaan op kruissnelheid in Limburg. “Inmiddels zitten we tegen windkracht 8 aan in Limburg, met rukwinden in de buurt van 90 km/u en soms al uitschieters tot 100 km/u”, zegt ...