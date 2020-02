Zelfstandigen trekken aan de alarmbel: “Elke week twee bakkers minder”

In tien jaar tijd is het aantal bakkers en banketbakkers met meer dan 14,5 procent gedaald, zo blijkt uit een analyse van zelfstandigenorganisatie NSZ op basis van cijfers van Statbel. “In 2018 waren er in België meer dan 1.000 bakkerijen minder dan in 2009”, zegt NSZ-voorzitter Christine Mattheeuws. “Dat zijn bijna twee bakkers per week die verdwijnen.