Belgian Cats schrijven geschiedenis en mogen voor het eerst naar Olympische Spelen na winst tegen Zweden

De Belgian Cats hebben een stukje Belgische sportgeschiedenis geschreven. De Belgische basketbaldames, met een schitterende Emma Meesseman, versloegen Zweden met 53-61 en zijn daardoor zeker van deelname aan de Olympische Spelen in Tokio komende zomer. Het is de allereerste keer dat de Cats mogen deelnemen aan de Spelen, het is ook de eerste keer sinds 1952 (!) dat België een basketteam mag afvaardigen op het grootste sportevenement ter wereld.

De symbolische opworp was voor viceminister-president Hilde Crevits en met onder meer Kim Clijsters, Brian Lynch en dochter Jada Lynch in de tribune, namen de Belgian Cats in een bomvolle Versluys Dôme een zinderende start. Na een Zweedse bom van Kalis Loyd (5-4) stuwden Emma Meesseman en Julie Allemand de Cats naar een 5-7 bonusje. Zweden liet echter niet begaan en de tweelingzusjes Frida en Elin Eldebrink hielden hun team dan ook in het zog van de Cats: 10-12. Een intens eerste kwart bracht geen afscheiding en een 14-14 tussenstand op het scorebord.

Minder tweede kwart

Het tweede kwart kende een zenuwachtig begin. Na ruim twee minuten kwam er via Kyara “Hurricane” pas een eerste korf: 14-16 voor de Cats. Zweden was evenwel uitgekookt, strak in defense, en plaatste na een nieuwe bom van Elin Eldebrink een 5-0 tussenspurtje. De Belgian Cats lieten zich enkele keren rollen in de verdedigende rebound en Zweden profiteerde naar een 23-16.

Kim Clijsters kwam de Cats aanmoedigen met dochter Jada en echtgenoot Brian Lynch. Foto: BELGA

Emma Meesseman stopte de 9-0 Zweedse tussenspurt, maar de Belgian Cats bleven in de slotfase van het eerste kwart op achtervolgen aangewezen. Gelukkig milderde Kim Mestdagh in de slotseconden van de eerste helft met een bom naar een 23-21 achterstand. De Cats incasseerden in het tweede kwart geen enkele fout. Een opvallende statistiek!

Cats slaan terug in derde kwart

De Belgian Cats kwamen wel “on fire” uit de kleedkamer. Julie Allemand, Antonia Delaere, Emma Meesseman en vooral Kyara Linskens zorgden in de eerste vijf minuten van het derde schuifje voor een 0-11 tussenspurt: 23-32! De Belgische dames waren op dat moment op alle vlakken baas. Vanuit een strakke defense ging het naar vloeiende fastbreaks en hadden de Cats de partij stevig in handen. Concentratieverlies en Zweedse bommen zorgden bij 33-38 wel voor de Zweedse aansluiting: 33-38! Emma “Bucket” Meesseman leidde met flitsende bewegingen in the paint de Belgian Cats naar een 33-42 bonus. De Belgian Cats wonnen het derde schuifje met 10-21.

Emma Meesseman was de ster van de dag tegen Zweden. Foto: Photo News

Emma Meesseman bleef in het slotschuifje schitteren en loodste de Belgian Cats naar 37-47. Zweden bleef echter gevaarlijk aandringen. WNBA-speelster Amanda Zahui zorgde met een driepunter voor 40-47. Julie Allemand repliceerde onmiddellijk met een bom. De Belgian Cats zaten op rozen en dus in poleposition richting Tokio. Een spannende slotfase was na enkele Zweedse korven alsnog een feit: 48-56.

Emma Meesseman bleef scoren en met de vrijworpen van Kim Mestdagh lag de kwalificatie dan ook vast. Het werd uiteindelijk 53-61.

Zweden-België 53-61

Kwarts: 14-14, 9-7, 10-21, 20-19