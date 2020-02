Fabio Jakobsen klopt Groenewegen in slotrit Valencia, Tadej Pogacar eindwinnaar

De Nederlander Fabio Jakobsen heeft de slotetappe van de Ronde van Valencia gewonnen. De spurter van Deceuninck - Quick-Step haalde het in de slotmeter van zijn landgenoot Dylan Groenewegen. John Degenkolb (Lotto-Soudal) finishte derde. De eindzege van Tadej Pogacar kwam niet meer in het gedrang.

Na twee keer nipt te zijn verslagen door Dylan Groenewegen, was het in de slotrit wel prijs voor Fabio Jakobsen. Meteen de eerste zege dit seizoen voor de Nederlandse kampioen en nummer zeven voor Deceuninck – Quick Step. “Dit doet deugd”, reageerde hij. “Dylan en ik zijn even sterk, alleen details maakten het verschil. Nu ging alles perfect, het team piloteerde mij ideaal. Ik ben heel blij, want ze werken al heel de week hard en dan is het zuur als je het niet kan afmaken.”

Jakobsen rijdt nog de Ronde van de Algarve en rijdt dan voor het eerst Kuurne-Brussel-Kuurne. “Ik kijk er naar uit. Ik wou het vorig jaar ook doen, maar was niet top. Het is mijn enige voorjaarswedstrijd in België. Ik had graag de Scheldeprijs gereden, maar ik zit dan op hoogtestage om de Ronde van Italië voor te bereiden, mijn grote doel dit seizoen. Voor de rest verdelen Bennett en Hodeg de Belgische koersen.”

Eindzege voor Pogacar

De eindzege in de Ronde van Valencia was voor Tadej Pogacar, die na de klim naar Cullera donderdag ook zaterdag de koninginnenrit won. 21 is hij pas, de Sloveen van UAE-Team Emirates en na zijn opmerkelijk debuutjaar, met onder meer een derde plaats en drie ritzeges in de Vuelta en eindzeges in de Ronde van de Algarve en California, lijkt hij nog een stap voorwaarts te hebben gezet. Dat moet blijken in de Tour, maar hij mikt ook op de Ardennenklassiekers. Dat is ook het geval voor beste Belg Dylan Teuns, zaterdag zesde en vijfde in de eindstand. “Pogacar lijkt nu niet te kloppen, maar dat wil niet zeggen dat het binnen een maand nog zo is.”