Hoeselt / Bilzen / Riemst - Zaterdagavond controleerde de politie op de Bilzersteenweg in Hoeselt, de Tongersesteenweg in Riemst en de Maastrichterstraat in Bilzen. Van de 505 chauffeurs bliezen 11 positief. 3 chauffeurs legden ook een positieve speekseltest af voor cannabis. Ze verloren hun rijbewijs meteen voor 15 dagen. In een voertuig werd 5,6 gram cannabis gevonden.