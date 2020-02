Franse judolegende verliest voor het eerst na 154 wedstrijden zonder nederlaag

Op minder dan zes maanden van de Olympische Spelen heeft de Franse judoka Teddy Riner (30) voor het eerst in meer dan negen jaar een kamp verloren. Riner, die in Tokio op een derde olympische titel bij de zwaargewichten mikt, ging in de derde ronde van het grandslamtoernooi in Parijs onderuit tegen de Japanse nummer twee van de wereld Kokoro Kageura.

?? Teddy Riner après sa défaite au 3e tour du Paris Grand Slam : « C'est un échec, il faut surtout rebondir »#lequipeJUDO #ParisJudo pic.twitter.com/l9mHcox1VY — la chaine L'Équipe (@lachainelequipe) February 9, 2020

Kageura beëindigde zo Riners reeks van 154 gewonnen kampen. De Fransman, tienvoudig wereldkampioen (acht keer in +100 kg, twee keer in alle categorieën), was ongeslagen sinds 13 september 2010. (belga)