Man maakt ‘grote’ fout wanneer hij standbeeld van dino voor zijn zoontje bestelt

Een Britse vader wilde zijn zoontje - een fan van dino’s - de verrassing van zijn leven bezorgen door hem een standbeeld van een carnotaurus cadeau te geven. Niet alleen de jongen, maar ook de papa zelf kreeg uiteindelijk de ‘grootste’ verrassing van zijn leven.

Theo, het vierjarige zoontje van Bisson, is gek van dinosauriërs sinds hij Dinosaur van Disney zag. Zijn favoriete dino is de carnotaurus, een vleesetende theropode die zo’n zeventig miljoen jaar geleden op de aardbol rondliep.

“Theo zei al maanden dat hij de grootste carnotaurus ooit wilde hebben”, aldus Bisson. Dus ging hij op zoek naar een replica van de vleeseter. Tevergeefs, tot hij een tip kreeg van zijn vrouw. Een park in de buurt verkocht de dino’s.

“Ik belde hen onmiddellijk en had het geluk dat ik er eentje kon krijgen”, klinkt het. “Ik dacht dat het standbeeld ongeveer de grootte van een tiener zou hebben.” Bisson wilde de carnotaurus - kostprijs 1.000 Britse Pond (1.180 euro, nvdr.) naast het bubbelbad zetten.

“Het was pas toen de jongens van de bezorgdienst belden om te zeggen dat het ding niet in hun vrachtwagen paste, dat ik vermoedde dat de dino minstens zes meter hoog zou zijn. Dan zou hij alleen in mijn klein tuintje kunnen staan.”

Er was uiteindelijk een kraan nodig om de dino - die ‘Chaz’ werd gedoopt - uit te laden. Theo is uiteraard verrukt met het ‘cadeautje’ van zijn vader. “Hij wilde niet naar school gaan omdat hij Chaz niet alleen wilde laten. Hij geeft hem zelfs eten. Ze zijn beste vrienden, hij heeft een dino als huisdier.”