Scholencampus Alicebourg in Lanaken maandag dicht door storm

De directie van scholencampus Alicebourg in Lanaken heeft beslist om maandag te sluiten omwille van de storm Ciara. “Met de vele bomen dicht bij de gebouwen, kunnen we de veiligheid van de kinderen, het personeel en de bezoekers niet garanderen”, zegt directrice Lieve Leenders.

