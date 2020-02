De KLM-vlucht van New York naar Amsterdam is zondagochtend bijna anderhalf uur voor op schema geland op Schiphol. De reden: door de meewind van storm Ciara haalde het vliegtuig snelheden tot boven de 1.300 kilometer per uur, ofwel sneller dan het geluid.

KLM-vlucht 644 steeg zaterdagavond om 21.31 uur (plaatselijke tijd) op in New York. Zondagochtend landde het toestel om 9.22 uur in Schiphol. Dat was bijna anderhalf uur vroeger dan voorzien.

Met de wind ...