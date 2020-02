Met rukwinden tot 130 kilometer per uur belooft Ciara heel wat schade te veroorzaken in ons land. Sinds zondagochtend is de wind aan het toenemen en dus worden momenteel volop voorzorgsmaatregelen genomen. Voetbalmatchen zijn afgelast, parken gesloten en vluchten gecanceld. Volg hier de laatste updates op de voet.