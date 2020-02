Kim Clijsters heeft haar kimback vervroegd. Normaal zou de 36-jarige Limburgse officieel terug in competitie komen in het toernooi van het Mexicaanse Monterrey (2 maart). Deze wordt nu vervroegd naar de Dubai Duty Free Tennis Championships. Clijsters komt vermoedelijk volgende week maandag al in actie in het sterk bezette toernooi waar wordt gespeeld voor een prijzenpot van 2,5 miljoen euro.