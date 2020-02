Emma Meesseman was uiteraard tevreden na de 92-84 zege tegen Japan. “Maar het kan nog beter”, verklaarde de uitblinkster, goed voor 23 punten, 7 rebounds en 5 assists. “Het wordt eens tijd dat we veertig minuten lang ons niveau halen.”

Net als haar teamgenotes had Meesseman wel wat tijd nodig om in de match te komen. “Japan speelt heel anders dan de Europese teams en dat vergt wel wat aanpassing. We wisten wel wat ons te wachten stond ...