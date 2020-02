Storm Ciara: voetbal afgelast, al tientallen vluchten geschrapt op Brussels Airport

Met rukwinden tot 130 kilometer per uur belooft Ciara – de eerste storm van het jaar – heel wat schade te veroorzaken. Sinds zondagochtend is de wind aan het toenemen, en dus worden vandaag en de komende dagen volop voorzorgsmaatregelen genomen. Zo worden voetbalmatchen afgelast en parken of zelfs scholen gesloten. Ook tientallen vluchten op Brussels Airport werden al geannuleerd.