Botaka na winst tegen Eupen: “Die technische bewegingen leerde ik op straat”

STVV – Eupen eindigde op een knotsgekke 5-2 in het voordeel van de Kanaries. Kapitein Jordan Botaka speelde een meer dan degelijke partij. “Qua spektakelwaarde plaats ik dit nog net niet boven onze comeback tegen Racing Genk (3-3, nvdr.), maar het is wel een feit dat dit een match was waar alles inzat. Ons voetbal was met momenten echt grandioos én dominant. Dat tweede vind ik enorm belangrijk. Vandaag kwam het er allemaal uit. Het was ook meer dan nodig na onze non-match op Oostende.”