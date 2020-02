Nieuwe speeldatum Antwerp - KRC Genk bekend: “Tickets worden terugbetaald”

Geen voetbal zondag in de Jupiler Pro League. De dreiging van storm Ciara heeft de KBVB ertoe gedwongen alle wedstrijden van morgen af te gelasten. Standard-Club Brugge, Antwerp-Genk en Waasland-Beveren - KV Kortrijk worden volgende week woensdag en donderdag afgewerkt. Ook de wedstrijden in 1B en 1ste amateur zijn intussen afgelast. Er werd ook beslist om over te gaan tot een algemene afgelasting van de elite jeugd op zondagvoormiddag.