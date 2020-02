Helikopter Kobe Bryant stortte niet neer door motorproblemen

De neergestorte helikopter van basketter Kobe Bryant (41) vertoonde geen tekenen van motorproblemen. Dat blijkt uit een rapport van de Amerikaanse National Transportation Safety Board (NTSB), dat het wrak onderzocht.

Op 26 januari kwamen Kobe Bryant, zijn 13-jarige dochter Gianna en nog zeven andere inzittenden om het leven bij een helikoptercrash. De negen reisden van Bryants woning in Orange County naar de Mamba Academy, de sportschool van Bryant, in Newbury Park, een trip van 135 kilometer. Vermoedelijk door het slechte weer kwam de helikopter in de problemen.

Een getuige zag het toestel laag vliegen vooraleer het in de dichte mist tegen een heuvel te pletter sloeg. De verkoolde brokstukken van de Sikorsky S-76B lagen verspreid en het instrumentenpaneel bleek compleet vernield.

Wrak van helikopter Kobe Bryant Foto: AP

Oorzaak onbekend

Tot op vandaag is de oorzaak van de crash nog onbekend. Wellicht kwam de piloot in de problemen door slechte weeromstandigheden. Een besluitend eindrapport is echter nog niet, maar uit de eerste analyses van NTSB, dat het ongeval onderzoekt, blijkt dat er niks mis was met de motoren. Onder meer een afgesneden tak op de plaats des onheils zou erop wijzen dat de motoren nog normaal draaiden op het moment van de crash.

Intussen werden de lichamen van alle slachtoffers geborgen, bij ieder van hen bleek uit de autopsie dat ze zijn omgekomen door de crash.

Maandag werd bekendgemaakt dat de rugnummers 2 en 24 van Gianna en Kobe Bryant tijdens het All-Star Game van 16 februari in Chicago als eerbetoon gedragen zullen worden door respectievelijk LeBron James en Giannis Antetokounmpo.