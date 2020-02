Belgian Cats zetten belangrijke stap richting Olympische Spelen met winst tegen Japan

De Versluys Dôme van Oostende was voor de tweede wedstrijd van de Belgian Cats op het Olympisch kwalificatietornooi met 5.000 fans lekker volgelopen. In een beklijvende sfeer wonnen de Belgische vrouwen na een prachtige pot basketbal. De Versluys Dôme, met onder meer Kim Gevaert in de tribune, ontplofte en ging compleet uit de bol. Als de selectie van bondscoach Philip Mestdagh zondag (15 uur) de slotwedstrijd tegen Zweden wint, gaan de Cats naar de Olympische Spelen.

Antonia Delaere zette de Cats onmiddellijk op een 2-0 bonusje, maar de Cats vielen na de studieronde (8-6) echter stil. Japan pakte weer uit met efficiënt en vooral snedig basketbal. Via vooral Moeko Nagako en via verschillende driepunters nam een efficiënt Japan na 11-16 dan ook afstand en sloot het eerste kwart af met een 13-22 bonus.

In het tweede kwart waren de Belgian Cats wel flitsend. Een fltitsende Antonia Delaere werd knap afgelost door de weer met bommen uitpakkende Hanne Mestdagh. Kyara “Hurricane” Linskens was sterk in the paint, scoorde, plukte rebounds en zette blockshots. Jana Raman was evenwel de figuur van het tweede schuifje. De vriendin van Belgian Lion Sam Van Rossom scoorde 9 punten en gaf vooral drie snoeperige assists richting Emma Meesseman. De MVP van de WNBA-finals was met Raman, Hanne Mestdagh en Julie Allemand enerzijds de bewerker van de comeback (23-24) en anderzijds mee de inspirator en na 30-27 van de 40-34 voorsprong halfweg. De Belgian Cats swingden vooral in dat tweede schuifje en wonnen met 27-12.

“Onze start was misschien niet oké, maar we herstelden dat in het tweede kwart. De bal ging lekker rond en de shots vielen. Defensief zat het ook snor. Dat was de sleutel van onze 40-34 voorsprong halfweg. Nu bevestigen is aan de orde,” zei uitblinkster Jana Raman.

In het derde kwart gingen de Belgian Cats prachtig op hun elan door. Emma Meesseman was outstanding, Kyara Linskens bleef beuken en Kim Mestdagh dropte maar eventjes drie bommen. Van 47-34 ging het dan ook naar 59-44 en met een verschroeiende defense in combinatie met dominantie in de rebound naar een 68-53 bonus na drie kwarts.

In het slotkwart leek er na 70-53 geen vuiltje aan de lucht. Saki Hayashi schitterde en Japan bleef tevens met vele driepunters uitpakken. De Belgische dames werden koud gepakt en na zowaar een 10-31 tussenspurt en enkele balverliezen flikkerde er zowaar een 85-84 tussenstand op het scorebord. Julie Allemand en Emma Meesseman stelden na een prangend slot de Belgische overwinning wel veilig. De Versluys Dôme ging het uit zijn dak en het feestje startte in de tribunes.