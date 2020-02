Nederland eist 800.000 euro van Neerpeltenaar na beruchte kunstroof

Pelt / Sint-Huibrechts-Lille -

Achttien jaar na de geruchtmakende roof van vijf schilderijen uit het Frans Hals Museum in Haarlem, wil de Nederlandse staat 800.000 euro losgeld terugvorderen bij een Neerpeltse autohandelaar. Die bekende in 2010 immers dat hij geld verdiend had aan de gestolen schilderijen.