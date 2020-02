Op de 25e speeldag moest Lommel SK zijn meerdere erkennen in een sterker en efficiënt OH Leuven. Het elftal van Peter Maes stond aan de pauze twee (weggeef)doelpunten in het krijt en kwam die klap nooit meer te boven. In de extra tijd legde invaller Perbet de zware 3-0-eindstand vast.