Emotionele Lewis Hamilton reikt zijn vader na verzuurde relatie de hand

F1-wereldkampioen Lewis Hamilton heeft in een emotionele post op sociale media zijn vader de hand gereikt. Nadat de twee de voorbije jaren uit elkaar gegroeid waren wil de Zesvoudig F1-kampioen de band met zijn vader opnieuw versterken.

Van kleins af aan heeft Anthony Hamilton een erg belangrijke rol gespeeld in het nastreven en mee verwezenlijken van Lewis Hamilton zijn ultieme droom: F1-kampioen worden.

Tijdens het begin van de F1-carrière van Lewis Hamilton was vader Anthony prominent aanwezig maar te midden van het F1-seizoen in 2010 verzuurde de relatie in die mate zelfs dat ze zo'n twee jaar lang zo goed als niet met elkaar spraken. Lewis Hamilton ontsloeg zijn vader ook als manager.

Uiteindelijk werd het contact hersteld maar pas zeer recent zagen we Anthony Hamilton opnieuw in de F1-paddock opduiken, zij het wel veel discreter dan in de beginperiode van de F1-carrière van zijn zoon.

In een emotionele post op sociale media laat Lewis Hamilton verstaan dat hij blij is dat de band met zijn vader nu opnieuw veel beter is.

"Onze relatie was niet optimaal. Er lagen enorm veel obstakels op onze weg, zowel op individueel alsook familiaal vlak," schreef Hamilton op zijn accounts op Twitter en Instagram.

"Mijn vader en ik kenden geen al te eenvoudige relatie. Hij werkte enorm hard om voor ons als familie kansen te creëren en door hem bevind ik me nu waar ik me bevind."

"In onze zoektocht naar succes, met alle druk die daarbij kwam kijken, waren we zo hard bezig met het nastreven van succes dat we het belangrijkste uit het oog verloren: onze relatie. Doorheen de jaren verloren mijn vader en ik elkaar uit het oog. Allebei wensten we dat onze band hersteld zou worden."

"De voorbije jaren zijn we opnieuw dichter naar elkaar toegegroeid en tijdens de voorbije winterpauze heb ik mijn vader gevraagd om op bezoek te komen en wat tijd met elkaar door te brengen, gewoon ons tweetjes."

"Dat hadden we al lang niet meer gedaan en het heeft me ongelooflijk veel deugd gedaan om hem terug te zien en samen dingen te doen. Dit wou ik echt met jullie delen."

"Familie is het allerbelangrijkste in de wereld. Je kan je familie niet kiezen maar je kan er wel zelf voor zorgen dat het werkt, wat jullie meningsverschillen ook zijn. Je familie staat er wanneer je niets meer hebt. Ik wil jullie allemaal veel positiviteit en liefde sturen," besloot een duidelijk emotionele Hamilton.

