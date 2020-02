Erik Gerits na afgelasting: “Tickets worden terugbetaald”

Erik Gerits, CEO van KRC Genk, reageert vol begrip op de afgelasting van de topper tegen Antwerp. “De veiligheid van de fans gaat boven alles. In totaal zouden een 800-tal supporters de verplaatsing maken. Die kunnen zich de trip nu besparen. Dit is alleszins beter dan wat wij hebben meegemaakt in december 2017 in Oostende. Nu is er ten minste duidelijkheid en is er snel gecommuniceerd.”