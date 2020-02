Storm Ciara bedreigt ook Superprestige Merksplas: organisatie beslist morgenvroeg over eventuele afgelasting

De voorlaatste manche van de Superprestige, de Vlaamse Aardbeiencross in Merksplas, zal mogelijk afgelast worden door de doortocht van storm Ciara in ons land. De organisatie vergadert zondagochtend met de lokale politie en zal dan beslissen of het veilig is om de wedstrijden te laten doorgaan.

Organisator Marc Van Gestel gaf vrijdag al aan dat ze maatregelen hadden genomen met het oog op storm Ciara en de wedstrijd niet bij voorbaat afgelast zou worden. “Paniek is een slechte raadgever, we volgen de situatie op de voet”, zei hij toen. “Zodra er gevaar dreigt, zullen wij ook de juiste beslissing nemen, maar voorlopig gaan we ervan uit dat de Superprestige, voor het eerst georganiseerd in Merksplas, gewoon doorgaat.”

Zaterdagavond bevestigde de organisatie nog eens via Twitter dat de wedstrijd plaatsvindt. “Ondanks de slechte weersvoorspelling zal de wedstrijd doorgaan. De organisatie en veiligheidsdiensten houden de situatie nauwgezet in de gaten. Na overleg zondagochtend volgt een update.”

Eerste keer in Merksplas

Op de deelnemerslijst van de voorlaatste Superprestigemanche van het jaar staan onder meer Wout van Aert (Jumbo-Visma), Toon Aerts (Telenet Baloise Lions), Belgisch kampioen Laurens Sweeck en Eli Iserbyt (beiden Pauwels Sauzen-Bingoal). Sweeck is leider in de Superprestige met 69 punten, 1 meer dan Iserbyt. Lars van der Haar (Telenet Baloise Lions) is derde met 64 punten.

De Vlaamse Aardbeiencross wordt dit jaar voor het eerst in Merksplas georganiseerd. Tot vorig jaar ging de wedstrijd door in het nabijgelegen Hoogstraten. Regerend wereldkampioen Mathieu van der Poel won de vorige vijf edities, maar staat in Merksplas zondag zeker niet aan de start. We krijgen dus zo goed als zeker een nieuwe winnaar, want behalve Tom Meeusen (die in 2012 de zege pakte) won geen enkele naam op de deelnemerslijst ooit de Vlaamse Aardbeiencross bij de profs.

De laatste wedstrijd van de Superprestige is op zaterdag 15 februari gepland en wordt, zoals de traditie het wil, in Middelkerke gereden.