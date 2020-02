In tegenstelling tot de afgelasting van de zondagavondwedstrijden in 1A, 1B en eerste amateur, communiceerde de KBVB deze namiddag dat in de provinciale- en jeugdcategorieën gewoon gespeeld kan worden. “We voorzien op dit ogenblik geen algemene afgelasting maar volgen de meteorologische toestand op de voet”, klinkt het.