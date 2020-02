Tadej Pogacar wint alweer in Ronde van Valencia en is opnieuw leider, Belgen tonen zich in koninginnenrit

Tadej Pogacar heeft voor de tweede keer in drie dagen gewonnen in de Ronde van Valencia. Het Sloveense supertalent won de vierde etappe, de koninginnenrit met aankomst op de lastige Sierra de Bernia. Pogacar is ook terug leider in het algemeen klassement. Greg Van Avermaet ging samen met nog twee andere Belgen in de aanval en toonde zich op de slotklim, maar de olympische kampioen kon dat niet afronden met winst.

De koninginnenrit in deze Ronde van Valencia voerde het peloton over drie hellingen. De eindstreep lag op de laatste daarvan: de Sierre de Bernia, een klim van iets meer dan vijf kilometer met beangstigende stijgingspercentages tot 24 procent. Geen kattenpis.

Het uitdagende parcours inspireerde enkele Belgen: Greg Van Avermaet (CCC), Tim Declercq (Deceuninck - Quick Step) en Nathan Van Hooydonck (CCC) trokken ten aanval. Met ook Duval, Serrano, Cubero en Carboni erbij werd het een kopgroep van zeven renners. En met Pello Bilbao (Bahrain-Merida) maakte een gevaarlijke klant later in de etappe ook solo de oversteek naar de kopgroep.

Naarmate de kopgroep de slotklim naderde, begon de voorsprong te slinken en werd de groep ook uitgedund. De Belgen plooiden echter niet: op de slotklim bleven ze uiteindelijk samen met Bilbao over. De vier Van Avermaet joeg het tempo de hoogte in op iets meer dan 3 kilometer van de finish, maar werd een paar honderd meter verderop voorbijgesneld door Tadej Pogacar. De Sloveen hield het vol tot op de streep. Wout Poels en Tao Geoghegan Hart werden tweede en derde, Dylan Teuns was op plek zes de eerste Belg.

Zondag staat de slotrit naar Valencia op het programma, een vlakke etappe van 98 kilometer. Pogacar is dus zonder ongelukken zeker van eindwinst in de Ronde van Valencia.