Wout van Aert bekroont comeback met zege voor eigen publiek in Lille in slotmanche DVV Trofee

Wout van Aert is helemaal terug. De Lillenaar won voor eigen volk de slotmanche van de DVV Trofee, goed voor zijn eerste zege in het veld dit seizoen en sinds zijn zware val in de Ronde van Frankrijk. De eindzege van Eli Iserbyt in het eindklassement van de DVV Trofee kwam niet meer in het gedrang. Quinten Hermans werd knap tweede, Toon Aerts won in extremis het spurtje voor de derde plaats.

Vanop de derde rij moest Wout van Aert het zand van de Lilse Bergen maar dat deerde hem niet. De drievoudig wereldkampioen maakte in het zand geen fouten, iets wat zijn concurrenten wel deden.

De kopstart was nochtans voor Laurens Sweeck, zandstuiver bij uitstek. De nationaal kampioen kreeg David Van der Poel en Tom Pidcock achter en bij zich. Iets verderop: Toon Aerts, Eli Iserbyt, Quinten Hermans en Michaël Vanthourenhout.

Eén voor één maakte de toppers fouten in het Lilse zand. Dat zorgde ervoor dat Quinten Hermans plots een kloof van een vijftigtal meter kreeg. Achter hem drie renners van Pauwels Sauzen - Bingoal - Iserbyt, Sweeck en Vanthourenhout - én Wout van Aert. De kopman van Jumbo Visma weigerde te profiteren van het numerieke overwicht van zijn opponenten en knalde in één ruk de kloof met Hermans dicht. Toen die ook nog eens een foutje maakte in het zand, nam Van Aert gretig over zonder om te kijken. We waren amper voorbij half koers.

Is Wout Van Aert op weg naar zijn eerste zege? Lille wordt nu al helemaal gek.#DVVTrofee #Krawatencross pic.twitter.com/FPalKe3GCh — DVV Trofee (@DVVtrofee) February 8, 2020

Maar het Kempense publiek stuwde de thuisrijder naar ongekende hoogten. De kloof met de achtervolgers werd meter per meter groter, Van Aert vloog door het zand van het Kempense recreatiedomein. Meer dan een half jaar na zijn dramatische val in de Ronde van Frankrijk beweest Van Aert helemaal terug te zijn. Wat Sweeck en Hermans in de achtervolging ook probeerden, ze kwamen geen meter dichter bij een ontketende Van Aert.

Achter de rug van Van Aert probeerde Toon Aerts nog de kloof naar het podium te dichten, Quinten Hermans reed op zijn beurt voorzichtig weg van Laurens Sweeck. Maar alle aandacht van het publiek ging uiteraard naar Wout van Aert. Vier jaar nadat de Lillenaar op hetzelfde parcours zijn eerste nationale titel veroverde, boekte de Kempenaar opnieuw een emotioneel belangrijke zege voor eigen volk.