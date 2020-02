Phil Bauhaus (Bahrain-McLaren) boekt dag- en eindwinst in Ronde van Saoedi-Arabië

Phil Bauhaus heeft zaterdag de slotrit in de Saudi Tour (2.1) gewonnen. De Duitser van Bahrain-McLaren haalde het na 144 van Princess Nourah University naar Al Masnak in de sprint voor de Fransman Nacer Bouhanni (Arkea-Samsic) en de Nederlander Arvid De Kleijn (Riwal Readynez Cycling Team). Timothy Dupont (Circus-Wanty Gobert) finishte als vierde. Bauhaus is ook eindwinnaar voor Bouhanni.