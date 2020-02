Chauffeur negeert gesloten slagbomen en vermijdt nipt botsing met trein

Vrachtwagenchauffeur rijdt door gesloten slagbomen aan overweg en vermijdt nipt botsing met trein Video: ViralHog via KameraOne

Een ongeduldige vrachtwagenchauffeur heeft in het Amerikaanse Dover een bijzonder gevaarlijke situatie veroorzaakt. De bestuurder besloot dinsdag aan een overweg door de gesloten slagbomen te rijden en de spoorweg over te steken. Hij mocht van geluk spreken: amper enkele seconden later kwam de trein aangestormd.

Ooggetuige Anna Mariah Heredy zag het incident voor haar neus gebeuren. “Oh mijn God”, reageerde ze geschrokken terwijl ze de vrachtwagen filmde. “Indien de trein drie seconden eerder voorbijkwam, was er een ongeval gebeurd”, vertelde ze achteraf aan Fox 13. Spoorwegmaatschappij CSX Transportation is op de hoogte van het incident en is samen met de lokale politie op zoek naar de chauffeur. “De beslissing van deze bestuurder illustreert het risicovolle rijgedrag dat zowel erg gevaarlijk als illegaal is”, klinkt het bij de maatschappij.

Ook in ons land komen gelijkaardige situaties voor. Zo deelde spoorwegbeheerder Infrabel eerder deze week een filmpje waarin een automobilist nagenoeg hetzelfde manoeuvre maakte. Ook die bestuurder kwam er zonder ongelukken van af. “We doen veel inspanningen om onze infrastructuur te beveiligen en om de mensen te sensibiliseren. En dan zie je zoiets”, aldus Thomas Baeken, woordvoerder van Infrabel.