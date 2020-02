Bart De Wever steekt de draak met verzender verdachte brief: “Pannenkoeken zullen smaken”

Een onbekende zorgde vrijdag voor heel wat tumult aan de woning van burgemeester Bart De Wever. In een envelop zat een “verdachte inhoud”. Brandweer, politie en de Civiele Bescherming kwamen ter plaatse, om wat later vals alarm zou blijken. De substantie in de envelop bleek bloem te zijn. De Wever kon er zaterdagochtend wel mee lachen op Instagram.