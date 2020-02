Leider Jai Hindley wint koninginnenrit in Herald Sun Tour

Jai Hindley (Sunweb) heeft de koninginnenrit in de Herald Sun Tour (Aus/2.1.) gewonnen. De Australiër haalde het zaterdag na 106,6 km op Mount Buller in een sprint met twee bergop voor zijn landgenoot Sebastian Berwick (St George Continental Cycling Team). Jay Vine (Nero Continental) finishte enkele tellen later als derde. Het is voor Hindley zijn tweede overwinning in de Australische rittenkoers.