Koppel wil filmpje maken maar wordt bestolen door alligator

In de beken in en rond de Braziliaanse stad Florianópolis wonen alligators. De dieren zijn ware publiekstrekkers maar voor een nieuwsgierig koppel verliep de kennismaking niet zo vlot.

Om een filmpje te maken bonden ze een smartphone aan een touw. Dat trok de aandacht van een alligator die doodleuk met de telefoon aan de haal ging. Een ooggetuige zag tot zijn eigen verbazing hoe het koppel te werk ging. “Het was absurd”, vertelde hij. “Nadat de smartphone in het water viel, was de dame oprecht verbaasd dat ze haar gsm kwijt was.” Het reptiel zou volgens het koppel de smartphone niet hebben ingeslikt. De lokale autoriteiten vroegen achteraf om de alligators niet onnodig te benaderen.