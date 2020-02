Dirk Van Tichelt gaat net als Van Snick in eerste kamp onderuit in Grand Slam van Parijs

Een uurtje nadat Charline Van Snick (-52 kg) haar eerste kamp op de Grand Slam van Parijs verloor, overkwam hetzelfde Dirk van Tichelt (-73 kg) tegen de vijftien jaar jongere Somon Makhmadbekov uit Tadzjikistan. De ‘Beer van Brecht’ (35) was kwaad op zichzelf door dit onverwachte verlies.

Somon Makhmadbekov (IJF 19) is ex-wereldkampioen bij de junioren en op zijn eerste WK bij de senioren vorig jaar in Tokio pakte hij al een vijfde plaats. “Ik wist dat hij een groot talent is”, begon Van Tichelt (IJF 57) aan zijn wedstrijdverhaal. “Maar ik ben kwaad op mezelf omdat het op training vlekkeloos verloopt maar op wedstrijd wil het maar niet lukken. Op de laatste stage in Osaka heb ik Makhadbekov meer dan eens geworpen maar nu wint hij met één totaal verrassende beweging.”

Makhadbekov plaatste 45 seconden voor tijd zijn winnende aanval. “Toch had ik de indruk dat ik stilaan fysiek de bovenhand kreeg op mijn tegenstrever maar hij verraste mij compleet. Misschien is dat wel het voordeel van de jeugd om heel impulsief uit te pakken met een beweging die je op dat moment niet verwacht.”

“Logisch dat Dirk kwaad op zich zelf is”, reageerde coach Mark Van der Ham. “Hij weet dat hij punten nodig heeft om zich te kunnen kwalificeren voor Tokio en beschouwt dit opnieuw als een gemiste kans. Ik had de indruk dat hij sterker werd naarmate de kamp vorderde en laat ons dit maar meenemen naar de Grand Slam van Düsseldorf. Dirk is in topvorm en dus moet het vroeg of laat een keer lukken.” (belga)