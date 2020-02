Sandrine Tas overtuigt niet bij debuut in wereldbeker schaatsen in het Canadese Calgary

Het individuele debuut van Sandrine Tas bij de wereldbekerwedstrijden schaatsen langebaan is op een teleurstelling uitgedraaid. Tas eindigde in het Canadese Calgary op de 3.000 meter in de B-groep als 22ste en laatste.

Haar tijd was 4’26”32, bijna tien seconden langzamer dan de chrono die ze in oktober in Inzell tijdens een testrit klokte. De wedstrijd werd gewonnen door de Nederlandse Irene Schouten in 3’58”07. Enkele uren eerder zegevierde wereldrecordhoudster Martina Sablikova in de A-groep met 3:54.93.

Van de rijdsters in de B-groep kwamen er elf op het doorgaans snelle ijs van de Olympic Oval van 1988 tot een persoonlijk record. De tegenstandster van Tas, de Canadese Lindsey Ken, finishte als twintigste in 4:15.85. Tas begon met ronden van 32 en 33 seconden, maar liet de slotovalen de tijden oplopen naar 38 en 39 seconden.

Tijdens de test op 13 oktober in Inzell reed Tas 4’16”88. Tien dagen later liep de 24-jarige rijdster uit Zandvoorde bij een val een zware enkelblessure op. Die val, die haar acht weken van het ijs hield, heeft voor de rest van het schaatsjaar gevolgen gehad. Het optreden van de ploegachtervolging (met Stien Vanhoutte en Anke Vos) kende in januari al een teleurstellend resultaat. De vijfde plaats bij het EK in Heerenveen was volgens de verwachting, de tijd (4’17”98 - twintig seconden langzamer dan het winnende Nederland) was een ontgoocheling. (belga)