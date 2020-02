Wordt Egbert Lachaert straks de nieuwe voorzitter van Open Vld? De man die in november nog eigenhandig de paars-groene dromen van de partijtop dwarsboomde, sluit vandaag een Vivaldi-coalitie zonder N-VA niet langer uit. “De crisis in de Wetstraat is nu zodanig diep dat je niet meer op basis van een kleurenpalet dingen kunt uitsluiten.”