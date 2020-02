In Limburg staan zeven politiegebouwen leeg, en daar komen er mogelijk nog meer bij wanneer politiefusies zich doorzetten. Sommige panden zijn al jaren in onbruik, de oude rijkswachtkazerne in Tongeren nog maar sinds eind vorig jaar. Veel politiegebouwen zijn bovendien verouderd. In Oudsbergen, Hasselt, Alken en Genk hebben de gemeentebesturen plannen voor een totaal nieuwe invulling. De politiegebouwen van Bree en Kortessem staan officieel te koop.