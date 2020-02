Wat is er aan de hand in ons amateur-voetbal? De voorbije weken kwamen Geel, Duffel en Vosselaar in zwaar weer. De kas is leeg, een degradatie naar de provinciale afdelingen is onafwendbaar. Zijn de spelers te duur? De licentievoorwaarden te streng? Rondvraag bij de dertien Limburgse amateurclubs.