Mathias Vosté en Bart Swings imponeren niet op WB Calgary

Mathias Vosté en Bart Swings zijn vrijdag respectievelijk op de vijftiende en zestiende plaats geëindigd in de 1.500 meter tijdens de Wereldbekerwedstrijden schaatsen in het Canadese Calgary.

Beide Belgische schaatsers finishten op eerbiedige afstand van de winnaar, de Rus Denis Yuskov (1:43.23). Niet voor het eerst dit seizoen troefde de 25-jarige Vosté de bijna vier jaar oudere Swings af: 1:45.21 om 1:45.31. Voor Vosté was dat een persoonlijk record.

Yuskov werd gevolgd door de opzienbarende Chinees Zhongyan Ning (1:43.26) en de geroutineerde Amerikaan Joey Mantia (1:43.74). De tijden vielen een beetje tegen. De omstandigheden op de hooglandbaan waren gunstig. Maar door financiële problemen wordt er nauwelijks geïnvesteerd in de ruim dertig jaar oude ijshal.

Stien Vanhoutte verbeterde in Calgary haar beste tijd op de 1.000 meter tot 1:18.78. Dat is nog 26 honderdsten van een seconde boven het Belgische record van Jelena Peeters van twee jaar geleden. Vanhoutte eindigde in de B-groep als twintigste en voorlaatste. De overwinning ging naar de Amerikaanse Kim Goetz in 1:14.31.