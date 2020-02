Cyriel Dessers vindt neus voor goals terug en bezorgt Heracles de zege met twee treffers

Cyriel Dessers heeft vrijdagavond een einde gemaakt aan een reeks van zes competitieduels zonder zege voor Heracles Almelo. Op de 22e speeldag in de Nederlandse Eredivisie legde de spits Fortuna Sittard bijna eigenhandig over de knie. Dessers maakte beide doelpunten in het thuisduel tegen Fortuna Sittard: 2-0.

Na ruim een halfuur spelen moesten de bezoekers met een man minder voort na rood voor Cox. Heracles kreeg een strafschop en die trapte Dessers (33.) onhoudbaar binnen: 1-0. Ook Fortuna kreeg op het uur een penalty, maar Diemers miste. Met nog twintig minuten voor tijd legde Dessers (70.) de partij in een definitieve plooi. Vanuit het halve maantje haalde onze landgenoot verschroeiend uit om zijn veertiende competitietreffer te vieren.

Heracles maakt een einde aan een slechte reeks van zes duels zonder overwinning. De ploeg uit Almelo is nu achtste in de stand. Fortuna is dertiende.