Vorig jaar hebben 660 Turken in België bescherming gekregen. Ze staan daarmee in de top drie van de erkende vluchtelingen, na de Syriërs (1.641) en de Afghanen (672).

Het aantal Turken dat asiel aanvraagt in ons land, blijft toenemen sinds de poging tot staatsgreep in Turkije van 15 juli 2016. In 2017 ging het om 535 mensen, in 2018 waren dat er al 823 en vorig jaar ...