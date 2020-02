Gemeente Tremelo huldigt Thibau Nys voor wereldtitel bij de junioren

Het gemeentebestuur van Tremelo heeft vrijdagavond Thibau Nys gehuldigd voor het behalen van de wereldtitel bij de junioren in het Zwitserse Dübendorf. Burgemeester Bert De Wit (CD&V) overhandigde in een overvolle zaal De Toekomst in deelgemeente Baal Nys hierbij een cartoon van illustrator Frodo De Decker waarin de veldrijder afgebeeld staat.