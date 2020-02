België en Kazachstan houden elkaar in evenwicht op dag 1 van Fed Cup

Nadat Ysaline Bonaventure (WTA 115) drie matchballen niet had kunnen benutten, gaf ze de match tegen Yulia Putintseva (WTA 34) nog uit handen. Omdat Elise Mertens eerder wél had gewonnen, houden België en Kazachstan mekaar in evenwicht. Zaterdagmiddag staan de drie resterende duels geprogrammeerd. Wie twee daarvan wint, kwalificeert zich voor de finale midden april in Boedapest.