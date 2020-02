Ravage in Attenhoven na instorting vijf meter hoge muur

Landen -

In de Dorpsstraat in Attenhoven (Landen) is een muur bij een woning ingestort. De brokstukken kwamen onder meer op de veranda van Eddy Vanmunster terecht. De woning van de buurman en de veranda moesten worden gestut. “Met het stormweer van zondag houd ik mijn hart toch wel een beetje vast”, zegt Eddy.