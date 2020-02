“Is het mogelijk om mijn behandeling ook in Zürich te laten doorgaan?” Dat vraagt Cloë Hauben, het tienjarige meisje uit Bilzen dat vecht tegen een hersentumor, in een video aan de producent van haar experimentele medicijn.

ONC-201. Dat is de naam van de experimentele behandeling, die momenteel op kinderen uitgetest wordt in de Verenigde Staten. Ook Cloë Hauben uit Bilzen werd daarvoor geselecteerd. Ondertussen is ze al ...