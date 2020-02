Genk -

In Genk is een ontmoetingshuis van Familiehulp geopend voor mensen met jongdementie. Het doel ervan is om lotgenoten die er mee te kampen hebben samen te brengen. En vooral een leuke en zinvolle dag te bezorgen. Ook familieleden en mantelzorgers zijn er welkom. Want jongdementie treft niet alleen de persoon in kwestie.