Bilzen -

Nooit eerder waren er in Vlaanderen zoveel knelpuntberoepen als vandaag. Dat blijkt uit een lijst van de VDAB. Er zijn nu 188 beroepen waarvoor in Vlaanderen zo goed als geen geschikte werkkrachten gevonden worden. Dat zijn er 21 meer dan voorheen. Eén ervan is patissier. En dat merken ze elke dag bij Bakkerij Vangronsveld in Bilzen. Daar zijn ze al ongeveer een jaar op zoek naar een patissier.