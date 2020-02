Club Brugge als ‘thuisploeg’ geloot voor bekerfinale tegen Antwerp, datum blijft nog een vraagteken

Club Brugge werd vrijdag bij loting als thuisploeg aangeduid voor de bekerfinale tegen Antwerp in het Koning Boudewijnstadion in Brussel. Dat heeft de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) laten weten. De exacte speeldatum ligt nog niet vast. De Brugse supporters zullen plaatsnemen in de tribunes 1 en 2, terwijl hun Antwerpse collega’s tribunes 3 en 4 zullen bezetten.