Dries De Bondt verrast de sprinters in derde rit van Ster van Bessèges en pakt vierde profzege

Dries De Bondt (Alpecin-Fenix) heeft vrijdag de derde etappe in de 50e Ster van Bessèges (2.1) gewonnen. Na 158,2 kilometer met start en aankomst in Bessèges bleef hij in een sprint met drie het aanstormende peloton voor. De 28-jarige Antwerpenaar sprintte om de zege met de Duitser Georg Zimmermann en Robbe Ghys. Zimmermann werd nog tweede, Ghys werd overspoeld door het peloton, waarvan de Deen Magnus Cort Nielsen de snelste was.

Met ook nog Roy Jans (4e), Emiel Vermeulen (6e), Tom Devriendt (7e), Lionel Taminiaux (8e) en Ghys (9e) kleurde de top tien flink Belgisch.

De Fransman Alexys Brunel (Groupama-FDJ) blijft leider. Hij heeft drie seconden voor op zijn landgenoot Benoît Cosnefroy en tien op Edward Planckaert.

De Bondt maakte deel uit van een vroege vlucht die maximaal negen minuten verzamelde op het peloton. Hij had het gezelschap van Ghys, Zimmermann en Marti Marquez Roman. De samenwerking vlotte goed en het peloton schoot te laat in actie. Op 3,5 kilometer had het kwartet nog altijd 40 seconden voorsprong. Op de laatste helling van de dag versnelde De Bondt even, het was de doodsteek voor Marquez Roman. Intussen naderde het peloton snel, op 1 kilometer was het verschil nog 14 seconden. Ghys moest er af op 800 meter, maar knokte zich terug in het wiel op 400 meter. Het trio sprintte om de zege, maar Ghys kwam er niet meer aan te pas. De Bondt had wel nog iets in de benen en hield Zimmermann af. Twee seconden later won Cort Nielsen de sprint van het peloton.

Het is voor de De Bondt zijn vierde profzege. Vorig jaar won hij de Memorial Rik Van Steenbergen en Halle Ingooigem, waar hij ook in 2016 al mocht juichen.