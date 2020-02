Sloveen Mladen Rudonja op bezoek op Stayen: “Het voelt nog altijd als thuiskomen”

Die-hardfans zullen hem zaterdag op luid applaus trakteren, wedden? Mladen Rudonja (48) maakte dan ook bijzondere tijden mee op Staaien, eind jaren negentig. “Het was even schrikken toen ik vanmorgen het nieuwe Stayen binnenwandelde. Maar toch voel ik het warme karakter nog steeds”, glunderde ‘Turbo Rudi’ toen we hem spraken na de persbabbel van vriend Milos Kostic, die hij aandachtig meevolgde.